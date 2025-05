Ferrari que Schumacher venceu GP de Fórmula 1 é vendida por mais de R$ 100 milhões

A Ferrari F2001, usada por Michael Schumacher, foi leiloada por 15,9 milhões de euros (cerca de R$ 103 milhões) e se tornou o carro mais caro já pilotado por ele. O alemão foi campeão daquele ano com o modelo da escuderia. O carro foi vendido pela RM Sotheby's.

Schumacher pilotou o carro na vitória do GP de Mônaco daquela temporada. Ano em que o alemão também levou o título com a pole position e a vitória no GP da Hungria. O carro foi leiloado antes do GP de Mônaco realizado no último fim de semana, prova vencida por Lando Norris.

Os lucros foram para a fundação Keep Fighting, que continua os trabalhos de caridade realizados pelo piloto após o acidente de esqui que ele sofreu. O novo dono do carro ainda não foi revelado.

Schumacher, que foi sete vezes campeão mundial de Fórmula 1 e marcou época entre 1994 e 2004, sofreu um grave acidente enquanto esquiava na França, em dezembro de 2013. Depois de seis meses em coma no hospital, passou a receber atendimento médico em casa, mas pouco se sabe sobre seu atual estado de saúde.