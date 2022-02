Ferrari apresenta carro para a temporada 2022 da Fórmula I; veja fotos

A Ferrari apresentou nesta quinta-feira (17) o modelo de carro que será utilizado por Carlos Sainz e Charles LeClerc na edição 2022 da Fórmula I.

O veículo será chamado de F1-75 e terá o vermelho como cor principal, com detalhes preto na asa traseira e dianteira. No novo modelo, a montada italiana buscou remeter à pintura utilizada pela equipe na década de 90.

Para a nova temporada, a Ferrari busca retornar ao caminho do protagonismo no automobilismo. Um piloto da escuderia não conquista a Fórmula I desde 2007, quando Kimi Räikkönen sagrou-se campeão.

Outros modelos apresentados

A Ferrari foi a 7ª montadora a revelar os carros para a nova temporada da Fórmula I. A Haas, a Red Bull, a Aston Martin, a McLaren, a AlphaTauri e a Williams também revelaram os novos modelos de veículos.

Launching the new era of Formula 1 cars 🙌



Proudly presenting the #VF22 #HaasF1 #FWD2022 pic.twitter.com/JvK9YoJjbb — Haas F1 Team (@HaasF1Team) February 4, 2022

take an up-close and personal look at our 2022 challenger, the AT03 🔥😍 pic.twitter.com/enDEjrqYyT — Scuderia AlphaTauri (@AlphaTauriF1) February 14, 2022

Your FW44, ready for the challenges of 2022 💪 pic.twitter.com/4rXOwFaMyI — Williams Racing (@WilliamsRacing) February 15, 2022