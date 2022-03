Fernando Sobral recebe proposta oficial do Santos e escolhe ficar no Ceará

O Ceará recusou uma proposta oficial do Santos para a compra do volante Fernando Sobral. A informação foi revelada pelo presidente alvinegro Robinson de Castro nesta quinta-feira (24), em participação no programa Jogada 1º Tempo, do Sistema Verdes Mares.

O valor foi mantido em sigilo, mas as cifras eram altas. O atleta então foi chamado pelo dirigente para tratar da possibilidade de transferência, mas reforçou o desejo de permanecer no clube cearense.

"Eu recebi uma ligação do presidente (do Santos) me fazendo uma oferta, ele ainda aumentou, um dinheiro alto para os cofres do clube, e eu recusei. Falei com o atleta para saber se ele estava querendo sair, se estava com a cabeça em outro lugar, e, no caso do Sobral, chamei ele, e ele disse que não (queria sair). Então ligamos para o presidente do Santos para dar a resposta, ele aumentou a proposta, e eu disse que já tinha decidido pela manutenção do atleta”, explicou o mandatário.

Com 27 anos, Fernando Sobral tem contrato com o Vovô até o fim de 2023. Em alta no mercado, recebeu sondagens de São Paulo e Internacional, mas é tratado como importante no elenco do técnico Tiago Nunes.

Confira a entrevista com Robinson de Castro, do Ceará