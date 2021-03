Fernando Sobral projeta arrancada do Ceará e vê semelhanças em campanhas

O Ceará é o atual detentor do título da Copa do Nordeste, conquistado de forma invicta. Por isso é de se estranhar que a equipe não esteja "sobrando" no Grupo A, estando hoje em 3º lugar com 7 pontos em 5 partidas, com apenas uma vitória e 4 empates.

Para o Vovô, ainda restam 3 rodadas para buscar a classificação para a 2ª Fase, com a equipe de Guto Ferreira enfrentando ainda CSA (em casa, no Castelão no dia 31 às 19h30), Sport (fora no dia 3/04) e Salgueiro (em casa no dia 10/04).

Situação esta que até pode incomodar a torcida e até o elenco, como admitiu o volante Fernando Sobral, mas o cenário é muito mais confortável que em 2020 em 5 rodadas disputadas.

Comparativo

Se este ano o Vovô tem 7 pontos e está no G4 em 3º lugar, em 2020, o Vozão era apenas o 7º com 5 pontos, que incrivelmente havia empatado os 5 jogos que tinha feito e precisava de uma arrancada nas 3 rodadas finais para se classificar.

Em 2020, o Vovô chegou para a 6ª rodada há dois pontos do G4. Mas entrou no G4 ao vencer o Ríver/PI por 4 a 0 e se consolidou ao vencer o Sport por 2 a 1 no Castelão e confirmou a vaga já em Salvador em sede única na última rodada ao vencer o CRB por 2 a 1 no Barradão. Com a arrancada, o Vozão se classificou em 2º do Grupo B com 14 pontos.

A partir dalí, o Vovô venceu todas as partidas, batendo o Vitória nas quartas, o Fortaleza na semi e o Bahia duas vezes na final.

O volante do Ceará, Fernando Sobral, lembrou a caminhada para o título em 2020, e vê semelhanças na campanha deste ano.

"Posso afirmar que somos a equipe a ser batida. Temos ciência que quando vem nos enfrentar dão algo mais, Estamos preparados para isso, pois defendemos um um titulo tão importante. No ano passado tivemos um começo de competição difícil, com muitos empates, todo mundo desconfiava a onde poderiamos chegar, até a não classificar, mas fomos campeões. Por isso é manter a cabeça tranquila e quando a vitória sair outras virão e vamos nos classificar e buscar o bi-campeonato".

Campanhas do Ceará nas 5 primeiras rodadas

Em 2020 (7º com 5 pontos)

Ceará 2x2 Frei Paulistano/SE

Fortaleza 1x1 Ceará

ABC-RN 0x0 Ceará

Ceará 2x2 Bahia

Ceará 2x2 Botafogo-PB

2021 (3º com 7 pontos)

ABC 1x1 Ceará

Ceará 3x1 Vitória

Altos 0x0 Ceará

Ceará 0x0 Fortaleza

Botafogo-PB 1x1 Ceará

Quero receber conteúdos exclusivos de esporte