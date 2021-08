Fernando Sobral elogia postura do Ceará contra Flamengo e garante 'resgate de confiança'; veja

O volante Fernando Sobral é um dos principais destaques do Ceará na Série A do Campeonato Brasileiro. O atleta é responsável por manter a solidez defensiva da equipe e ser a ligação do sistema com o ataque. Nesta terça-feira (24), Sobral comentou sobre uma de suas principais características: a entrega. Além disso, o volante destacou o resgate da confiança, após o empate contra o Flamengo no último domingo (22).

"É uma característica que tem me acompanhado durante toda minha carreira. Essa vontade de ajudar a equipe, um cara que se doa ao máximo, que vai ao seu limite dentro de campo. É algo que eu vou ter sempre comigo. Fico feliz pela partida, não só minha, mas de todos os meus companheiros. Foi uma atuação para resgatar nossa confiança, seguir pontuando e seguir com confiança para o próximo confronto (contra o América-MG)."

Assista à coletiva na íntegra

A boa atuação contra o Flamengo rendeu inúmeros elogios ao volante Fernando Sobral. O atleta, porém, trata o assunto com naturalidade, ressaltando o equilíbrio entre a crítica e o elogio, buscando sempre manter o foco no trabalho diário.

"O equilíbrio tem de se fazer presente na nossa carreira. Acho que eu já passei pelos dois lados, de ser muito criticado e de ser muito elogiado também. E eu sempre tive esse equílibrio de saber absolver as críticas e os elogios. Não é nada que vai me fazer tirar o foco. É algo natural. Hoje, com muito trabalho, consigo ter uma regularidade, com a confiança da comissão técnica."

A equipe de Guto Ferreira terá cinco dias de trabalho pela frente. O próximo duelo do Ceará na Série A do Campeonato Brasileiro acontece no domingo (29), às 11h (horário de Brasília), contra o América-MG, na Arena Independência, pela 18ª rodada.