Fernando Sobral desfalca o Ceará contra o Grêmio após terceiro cartão amarelo

Fernando Sobral, volante do Ceará, não estará à disposição do técnico Léo Condé no próximo sábado (23), na partida contra o Grêmio. O meio-campista terá que cumprir suspensão automática na partida válida pela 21ª rodada do Brasileirão.

Sobral foi advertido neste sábado (16) com um cartão amarelo na partida contra o RB Bragantino, no Castelão, vencida pelo Ceará por 1 a 0. Com isso, ele completou a série de três cartões amarelos e por isso é desfalque contra o Grêmio.

Fernando Sobral perdeu a sua vaga de titular na equipe do Ceará, e tem entrado geralmente no segundo tempo das partidas. Neste sábado, ele entrou na vaga de Richardson, capitão e titular do time de Léo Condé.