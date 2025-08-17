Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Fernando Sobral desfalca o Ceará contra o Grêmio após terceiro cartão amarelo

Volante foi advertido com mais um cartão amarelo na partida contra o RB Bragantino

Escrito por
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
Jogada
Legenda: Fernando Sobral em Ceará x Grêmio no Brasileirão 2025
Foto: Thiago Gadelha/SVM

Fernando Sobral, volante do Ceará, não estará à disposição do técnico Léo Condé no próximo sábado (23), na partida contra o Grêmio. O meio-campista terá que cumprir suspensão automática na partida válida pela 21ª rodada do Brasileirão.

Sobral foi advertido neste sábado (16) com um cartão amarelo na partida contra o RB Bragantino, no Castelão, vencida pelo Ceará por 1 a 0. Com isso, ele completou a série de três cartões amarelos e por isso é desfalque contra o Grêmio.

Fernando Sobral perdeu a sua vaga de titular na equipe do Ceará, e tem entrado geralmente no segundo tempo das partidas. Neste sábado, ele entrou na vaga de Richardson, capitão e titular do time de Léo Condé.

Assuntos Relacionados
Foto de Fernando Sobral em Ceará x Grêmio no Brasileirão 2025

Jogada

Fernando Sobral desfalca o Ceará contra o Grêmio após terceiro cartão amarelo

Volante foi advertido com mais um cartão amarelo na partida contra o RB Bragantino

Daniel Farias Há 1 hora
Foto de Bruno Henrique comemorando gol do Flamengo sobre o Internacional na Libertadores

Jogada

Internacional x Flamengo na Série A do Brasileirão: veja horário, onde assistir e palpites

Veja como assistir ao vivo ao jogo da 20ª rodada do Campeonato Brasileiro

Daniel Farias Há 2 horas
Foto de Neymar durante jogo de futebol do Santos

Jogada

Santos x Vasco na Série A do Brasileirão: veja horário, onde assistir e palpites

Veja como assistir ao vivo ao jogo da 20ª rodada do Campeonato Brasileiro

Daniel Farias 17 de Agosto de 2025

Jogada

Confiança x Floresta pela Série C: veja horário, onde assistir e escalações

Partida é válida pela 17ª rodada da Série C

Vladimir Marques 17 de Agosto de 2025
Foto de Renato Paiva Paiva, treinador do Fortaleza, que lamentou derrota do Fortaleza mas elogiou a entrega do time 'Se jogar assim,não vai ser rebaixado'

Jogada

Paiva lamenta derrota do Fortaleza mas elogia entrega do time 'Se jogar assim,não vai ser rebaixado'

Treinador falou sobre o revés para o Fluminense e projetou duelo decisivo contra o Vélez pela Libertadores

Ian Laurindo* 16 de Agosto de 2025
Foto de Léo Condé durante Ceará x RB Bragantino na Série A do Brasileirão

Jogada

Condé celebra vitória do Ceará e exalta campanha na Série A: ‘momento bastante positivo’

Vovô venceu o RB Bragantino na Arena Castelão, com gol do atacante Aylon

Daniel Farias 16 de Agosto de 2025