Fernando Sobral defende Tiago Nunes e pede paciência para torcida do Ceará: "substituição acertada"

A vitória não veio contra o Internacional, mas no empate em 0 a 0, na noite da última quarta-feira (6), o reencontro do Ceará com seu torcedor foi marcado de forma muito positiva. Um momento, porém, chamou atenção. Ao tirar Fernando Sobral para colocar Fabinho, o técnico Tiago Nunes foi chamado de "burro" por parte da torcida. Após o jogo, o próprio Sobral se manifestou pedindo paciência aos torcedores.

"Queria pedir com muito carinho ao torcedor um pouco mais de paciência. Eu não estava fazendo uma boa partida e no meu ponto de vista a substituição foi acertada", disse o volante em postagem feita nas redes sociais.

Legenda: Fernando Sobral fez postagem no Instagram defendendo Tiago Nunes Foto: Reprodução/Instagram

O camisa 8 ainda complementou garantindo que o grupo está todo focado e bem alinhado aos pensamentos do novo comandante, que fez apenas a quarta partida pelo clube.

"Estamos no caminho certo, abraçando a ideia do professor e nos doando ao máximo dia após dia para, juntos, conseguirmos nosso objetivo na competição. Contamos com o apoio de vocês para, juntos, fazermos história novamente", disse Sobral.

O Ceará de Tiago Nunes e Fernando Sobral volta a campo neste sábado (9), para enfrentar o líder Atlético-MG, às 16h30min, no estádio Mineirão, em duelo válido pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro.