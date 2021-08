Fernando Sobral celebra números individuais defensivos, mas busca "evolução" em aspectos ofensivos

Um dos pilares defensivos da equipe de Guto Ferreira, o volante Fernando Sobral concendeu entrevista coletiva nesta sexta-feira (13). Na visão de Sobral, o duelo contra o Corinthians, neste domingo (15), será disputado e truncado, mas o grupo alvinegro está focado na manutenção da sequência invicta na Série A do Campeonato Brasileiro.

"Vai ser um jogo muito disputado. Muito truncado. As duas equipes irão buscar a vitória a todo momento. O nosso pensamento é totalmente esse, sair da nossa casa para buscar os três ponto, pois sabemos que é muito importante para nossa sequência. Vamos dar a vida lá para continuar somando e seguir brigando na parte de cima da tabela."

Líder em desarmes no Brasileirão, Fernando Sobral celebrou os números individuais defensivos. Porém, o volante alvinegro segue com "fome de evolução" nos aspectos ofensivos.

"Os números individuais são importantes, mas o que me deixa mais satisfeito é saber que isso tem somado para que nossa equipe não sofra gols, seja bem protegida na frente da área. Isso, sim, me deixa feliz. Sempre procuro melhorar nos passes, para errar o menos possível, então é algo que eu venho batendo bastante na tecla, e a finalização também. É seguir trabalhando em cima disso, seguir com essa fome de evolução, pois eu ainda tenho muito para dar ao Ceará."

Confira à coletiva na íntegra