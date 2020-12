Fernando Prass usa dia de folga para treinar goleiros do Sub-13 do Ceará

Em dia de folga, o goleiro Fernando Prass solicitou ao Ceará para acompanhar um treino do Sub-13 na Cidade Vozão, em Itaitinga. Nas redes sociais, o jogador de 42 anos postou foto da atividade e ressaltou a importância de conversar com os atletas.

"Eu que agradeço, sempre bom compartilhar um pouco da minha experiência com vocês", declarou o arqueiro.

Nas instalações de formação alvinegra, Prass manteve contato com os futuros goleiros do Vovô e auxiliou no treinamento. Com experiência positiva, a expectativa dos dirigentes é repetir a ação em novas oportunidades.

A chegada do goleiro ao Ceará ocoreu no início da temporada. Tradado como ídolo no Palmeiras, conquistou dois títulos da Série A do Brasileiro (2016 e 2018) e também a Copa do Brasil de 2015. Na carreira, tem passagens por Grêmio, Vila Nova-GO, Coritiba, União de Leiria-POR e Vasco.