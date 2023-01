Fernando Miguel x João Ricardo: quem deve ser o titular do Fortaleza? Vote

A chegada de João Ricardo ao Fortaleza intensificou a disputa interna pela titularidade da posição da equipe de Juan Pablo Vojvoda. Com o término em alta de Fernando Miguel, o treinador argentino precisará definir como administrará a função com cinco competições em disputas: Campeonato Cearense, Copa do Nordeste, Copa do Brasil, Série A e Pré-Libertadores.

Durante 2022, Fernando Miguel e João Ricardo foram protagonistas em Fortaleza e Ceará, respectivamente. Fernando Miguel, inclusive, foi eleito o melhor jogador do mês de agosto da Série A, após passar quatro jogos sem sofrer gols. João Ricardo, por sua vez, se destacou com defesas importantes à frente do Alvinegro de Porangabuçu.

Apesar da importância na reta final da elite do futebol brasileiro, Fernando Miguel teve início inconstante à frente da meta tricolor, falhando no Clássico-Rei da Copa do Nordeste, com Vojvoda optando posteriormente por Max Walef e Marcelo Boeck. As viroses e as lesões também atrapalharam a adaptação no clube leonino no início da temporada.

O Diário do Nordeste listou abaixo os números de Fernando Miguel e João Ricardo em 2022. Para você, torcedor, quem deve ser o titular do Fortaleza em 2023? Vote na enquete abaixo.

Legenda: Números de João Ricardo e Fernando Miguel em 2022 Foto: Arte SVM

Veja números de Fernando Miguel e João Ricardo em 2022

Fernando Miguel

27 jogos na temporada 2022

20 jogos na Série A

22 gols sofridos

13 jogos s/ sofrer gols

João Ricardo

57 jogos na temporada 2022

35 jogos na Série A

48 gols sofridos

21 jogos s/ sofrer gols

