Fernando Miguel tem lesão, precisa de cirurgia e deve ficar afastado do Fortaleza por até 45 dias

O Fortaleza lançou um comunicado oficial, nesta segunda-feira (14), sobre a lesão do goleiro Fernando Miguel. O atleta teve constatada uma lesão no menisco e vai realizar um procedimento cirúrgico, com previsão de afastamento de quase dois meses.

“O atleta Fernando Miguel sofreu entorse no joelho esquerdo durante treinamento na última semana. Em exame de imagem realizado após o ocorrido, foi evidenciada lesão no menisco. O atleta realizará artroscopia e tem previsão de retorno aos treinos entre 30 e 45 dias”, informou em nota.

Com 37 anos, Fernando Miguel foi contratado para ser o goleiro titular na temporada de 2022. Iniciou na posição, mas perdeu o posto para Max Walef após as primeiras exibições: participou de cinco jogos e sofreu quatro gols, com falha no Clássico-Rei.

No sábado (12), esteve fora do banco de reservas contra o Ferroviário, pela semifinal do Campeonato Cearense, por conta da presença no departamento médico. Para o setor, Vojvoda tem mais duas opções: Marcelo Boeck e Hugo, integrado da base.