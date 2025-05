Fernando Miguel se emociona ao falar sobre momento atual 'poderia ser o final e foi um recomeço´

O goleiro Fernando Miguel do Ceará, em coletiva nesta sexta-feira (30), falou, emocionado, sobre seu momento atual de destaque pela equipe alvinegra. Após quase toda a temporada de 2024 fora por lesão, devido à lesão e cirurgia no joelho, o goleiro de 40 anos relembrou o momento de recuperação que enfrentou e comentou sobre o seu momento atual, com destaque, defendendo a meta alvinegra.

Hoje estar podendo jogar o Campeonato Brasileiro, eu não... Eu mesmo com 40 anos, eu me emociono hoje quando eu entro em campo, porque... Até pouquinho tempo atrás, estava muito longe pra mim. Muito longe. Tinha momentos que parecia que não ia dar mais. E eu aceitei isso. Eu falei, tudo bem, talvez não dê mais de fato, talvez eu não entre mais em campo. Mas um tempo atrás minha esposa fez uma reflexão sobre a nossa personalidade como família, né? E a nossa incapacidade de desistir. Fernando Miguel Goleiro do Ceará

MOMENTO DE FERNANDO MIGUEL

Desde a partida contra o Vasco, válida pela 4ª rodada do Campeonato Brasileiro, quando o goleiro entrou no lugar de Bruno Ferreira, Fernando Miguel tem demonstrado segurança para Léo Condé a torcida do Vovô, mesmo vindo de muito tempo sem jogar. Até então, com o arqueiro na meta alvinegra, totalizando 8 partidas, o Ceará só perdeu três jogos.

'Eu passei a não desistir diariamente. Não foi pensando, ah, não vou desistir de jogar futebol, vou largar minha carreira. Não, eu falei, eu não vou desistir diariamente. E todos os dias eu procurava vir com a minha melhor versão da maneira mental mais saudável possível, aceitando que talvez poderia ter acabado já minha carreira. Eu aceitei isso. As coisas começaram a acontecer. Acho que, sei lá, talvez quando você aceita o seu estado, talvez seja a oportunidade de você viver uma nova fase, pra você viver um novo estado. Eu acho que é isso que aconteceu comigo. Eu aceitei que talvez poderia ser o final e foi um recomeço lindo, tá sendo um recomeço lindo pra mim.’, disse Fernando emocionado

PRÓXIMO DUELO

A próxima partida do Ceará e, consequentemente, de Fernando Miguel é contra a equipe do Atlético Mineiro, em duelo em que a Arena Castelão deve estar cheia, neste domingo (1°), às 18h30. Com o Vovô sendo o melhor mandante da competição aqui, será o último compromisso do time cearense jogando sob seus domínios antes da pausa do torneio para o Super Mundial de Clubes .

O confronto terá a transmissão do YouTube do Jogada e da rádio da Verdinha 92.5 com estreia na narração de Brenno Rebouças, com comentários de Wilton Bezerra e reportagem de Samuel Conrado.

* Sob supervisão de Vladimir Marques