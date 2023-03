Fernando Miguel espera um Fortaleza ligado no Clássico-Rei: 'Vamos entrar 100% concentrados'

O goleiro Fernando Miguel concedeu entrevista coletiva no Fortaleza na tarde desta terça-feira (28), véspera do Clássico-Rei contra o Ceará pela semifinal da Copa do Nordeste. E o camisa 1 tricolor analisou o peso do confronto, que vale vaga na decisão do torneio regional.

"São semanas de decisões e são jogos que valem muito, que têm um peso. São jogos que valem para o Fortaleza como equipe, instituição, para o torcedor. Esperamos desenvolver um bom futebol, com a mentalidade que o torcedor do Fortaleza já conhece desde a chegada do Vojvoda. Esperamos apresentar o melhor futebol possível em busca da vitória. Vamos entrar 100% concentrados".

Retrospecto recente em clássicos

O goleiro do Leão foi perguntado pelo restrospecto a favor do Ceará, que venceu os dois clássicos este ano - pelas fases classificatórias do Estadual e Copa do Nordeste - e como o time pode fazer diferente no jogo de quarta-feira.

"O retrospecto fala da historia passada Este é um novo momento. Será uma nova história a ser escrita. Temos a consciência do trabalho feito até aqui. Por vezes encontraremos mais dificuldade, as coisas não acontecerem como esperávamos como nos clássicos anteriores e precisaremos desempenhar de forma mais eficiente. Não pode ter duvida da entrega da equipe. Tentamos jogar o melhor futebol possível. Dessa vez, a gente espera entrar com a mesma mentalidade, mas que as coisas fluam favoráveis a nós".

Vaga em jogo único

Fernando Miguel avaliou também a decisão em jogo único por uma vaga na final da Copa do Nordeste.

"Não é algo novo, já vem acontecendo a uns dois ou três anos. É preciso deixar tudo nessa partida. Não terá uma posterior. É entregar tudo. Esperamos fazer uma grande partida e sair com a classificação".