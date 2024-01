Fernando Miguel é apresentado: 'Sei da história do Ceará, do potencial da equipe'

Novo reforço do Ceará, Fernando Miguel foi apresentado na tarde desta quinta-feira (11), em Porangabuçu. O goleiro de 38 anos chega com vínculo de dois anos com o Alvinegro. O jogador fala da expectativa para 2024, o desafio de agora defender o rival do ex-clube, e a briga pela titularidade.

ESCOLHA PELO ALVINEGRO

"Já vejo o crescimento da equipe do Ceará há bastante tempo. Eu sei da história do Ceará, sei do potencial da equipe, do tamanho da equipe. Vendo tudo que aconteceu de perto nesses últimos anos, me motivou muito, me chamou muito atenção e trouxe o desejo a partir do momento do interesse também de fazer parte dessa reconstrução que vem sendo buscada a partir desse ano. (...) O clube está numa divisão inferior, mas sem dúvida é um clube da prateleira de cima do principal escalão do futebol brasileiro. Isso me motivou muito e por isso tomei a decisão de vir para cá", disse o goleiro.

TROCA PELO CEARÁ

"É a primeira experiência que eu tô tendo de sair de um rival para o outro. Logicamente, que dentro dessa construção é preciso se avaliar muitos cenários. Considerar, olhar para o passado tudo que aconteceu também. Tudo isso foi pensado de maneira bastante clara e madura por mim. Não foi uma decisão aleatória. O tamanho do Ceará, os desafios que têm pela frente, a margem de crescimento...", explicou

Legenda: Fernando Miguel falou dos desafios do Ceará na temporada 2024 Foto: Felipe Santos / Ceará SC

"Um atleta que faz uma avaliação profunda, vai considerar sempre fazer parte de um projeto como esse. É por isso que estou aqui. Que a gente consiga crescer e se desenvolver junto com o clube. É desafiador. Imagino que o clube, sim, por alguns aspectos que eu enfrentei nessas duas temporadas com o rival, que ele fique um pouco desconfiado por aquilo que ele viu. Mas aqui tem um atleta leal, comprometido e que vai buscar dentro de campo corresponder a expectativa do clube e do torcedor", completou o goleiro.

"Espero, dentro de campo, conseguir representar o torcedor e que ele se sinta representado por mim também nos jogos, onde ele me encontrar pela cidade", destacou.

MUDANÇA

"A minha família foi muito bem acolhida. A gente foi e está sendo muito feliz aqui. Mas a família de atleta roda numa rotação diferente das outras. Elas (filhas) estão felizes. Já vestiram a camisa, estão felizes e motivadas por viver esse momento ao lado delas".



REFORMULAÇÃO DO ELENCO

"Todas as reformulações precisam ser bem construídas, bem observadas. Tem chegado bastante jogadores estrangeiros, jovens, com muito potencial. O jogo de uma equipe não flui só por bons jogadores. Flui por envolvimento, por entrega, por uma boa gestão no dia a dia. Pelo conheço do Vagner Mancini, ele tem experiência suficiente para fazer ajustes. A gente precisa mostrar isso dentro do campo, o torcedor precisa sentir que tem uma equipe organizada, unida, e que com os objetivos do clube para a temporada".

BRIGA POR TITULARIDADE

"Ninguém assina contrato com garantia de absolutamente nada. A gente precisa trabalhar todo dia e, a partir daí, o treinador escolhe quem vai entrar em campo. Então, a gente, de maneira saudável, vai trabalhando em prol do crescimento do clube."

RELAÇÃO COM A TORCIDA

"Espero uma relação sadia, que vá crescer durante a temporada. Espero que o torcedor consiga se identificar com o Fernando Miguel dentro de campo. Espero que a gente consiga conquistar todos os nossos objetivos, o Campeonato Brasileiro é o maior deles. A gente precisa começar já pelo Cearense."

O Ceará estreia no Campeonato Cearense no dia 21 de janeiro, quando enfrenta o Maracanã, no Estádio Presidente Vargas. O duelo será às 17h30 (de Brasília).