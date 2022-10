Fernando Miguel diz que já pensa na renovação com Fortaleza

Vivendo ótima fase no Fortaleza, Fernando Miguel é um dos nomes que o clube quer manter para a próxima temporada. Em entrevista coletiva, o goleiro confirmou que já deu sinal positivo ao Tricolor sobre o desejo de renovação.

O contrato do jogador acaba no fim da temporada, mas a vontade de ambas as partes é prolongar esse acordo. O goleiro garantiu que está feliz no Leão.

“Estou super satisfeito, convicto e confidente. Fiz a escolha certa em ter vindo ao Fortaleza. Ajudou no meu desenvolvimento, assim como acho que dei minha parcela de contribuição no Campeonato Brasileiro. Então, estou muito feliz, já foram feitas as sinalizações tanto da minha parte quanto da parte da diretoria. Agora são etapas que se precisa evoluir e avançar, mas com tranquilidade e maturidade, no tempo certo as coisas vão ser resolvidas para os dois lados”, afirma.

Titular na equipe de Vojvoda e peça chave na reação do Tricolor na Série A, Fernando Miguel chegou a passar 7 jogos seguidos sem levar gols na competição.

O goleiro é esperança de casinha fechada para o confronto direto contra o Atlético-MG na próxima segunda-feira. A expectativa para a partida é de casa cheia, o clube divulgou que mais de 35 mil torcedores já confirmaram presença na partida.

“Vamos enfrentar uma equipe que é sempre candidata ao título. Tem muitos jogadores bons, de nível internacional, de seleção. Mas é um jogo dentro da nossa casa, diante do nosso torcedor, vamos entrar em campo com a cabeça focada em vencer a partida, com maturidade e equilíbrio, mas com muita vontade de vencer”, destacou.

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil