Fernando Miguel cita projeto do Leão como 'case' de sucesso e afirma: 'o Fortaleza está dando aula'

No elenco do Leão desde a temporada passada, o goleiro Fernando Miguel passou por diversos momentos com a camisa tricolor. Em 2022, o ele foi peça fundamental na arrancada que tirou o Fortaleza da lanterna do Brasileirão e levou a equipe para a Libertadores de 2023. Já na atual temporada, vem sendo reserva do companheiro João Ricardo. Em entrevista coletiva realizada nesta tarde no Centro de Excelência Alcides Santos, arqueiro afirmou que o Fortaleza aprendeu com o que foi vivido no passado e, hoje, pode viver um momento extremamente sólido, sendo reconhecido por todo o Brasil como um 'case' de sucesso para os outros clubes.

"Eu acho que todo o trabalho que vem sendo desenvolvido no clube é um case para todas as outras equipes do Brasil. Sem demérito nenhum às outras equipes, o Fortaleza está dando aula naquilo que é a construção e o desenvolvimento de um projeto. O projeto aconteceu lá atrás e precisa continuar acontecendo, com sua construção durante a caminhada toda. As pessoas percebem e veem esse amadurecimento da equipe por conta da construção ano após ano, da diretoria, da comissão técnica, que já está aqui há bastante tempo, dos atletas que permanecem e dos que chegam, que já percebem qual é a essência do clube e como funciona o dia a dia das coisas aqui. Acho que essas pessoas, esses atletas que tem esse perfil de liderança, são facilitadores do processo daqueles que chegam. Então, processos bem sólidos e bem construídos, acabam fazendo com que aqueles que chegam sejam inseridos de maneira mais rápida e esse futebol, amadurecimento e crescimento fique cada vez mais vistoso. Acredito que nós estamos em um processo bem adiantado em relação a isso e o Brasil inteiro reconhece e vê o Fortaleza nesse patamar que ele tem se apresentado: uma equipe de personalidade, grande, com postura grande e que não tem medo de jogar em nenhum canto do mundo hoje em dia", disse.

Neste sábado (30), o camisa 16 deve ser titular contra o Grêmio, às 16h, na Arena Castelão, pela 25ª rodada da Série A do Brasileirão, já que o Leão está envolvido na semifinal da Copa Sul-Americana, diante do Corinthians. A última partida do goleiro foi no dia 8 de maio, justamente em um empate com o Timão, pela 4ª rodada do campeonato nacional. Para o goleiro, a volta aos campos é motivo de felicidade e o bom momento vivido pelo grupo é um fator positivo na luta pela conquista dos três pontos.

"Estou muito feliz de poder voltar a campo e poder jogar, eu acho que é onde todo atleta ele se realiza e consegue apresentar todo o trabalho que ele vem desempenhando durante todos esses dias. Tem bastante tempo que eu não entro em campo, mas que bom que é em um momento bom do clube, da equipe, e que tudo vem correndo tão bem. É melhor entrar nessa situação do que entrar na situação que estava ano passado, em último na tabela do Campeonato Brasileiro. Então fico feliz com a evolução da equipe, com o momento que a gente vive, de estar em campo, e vou procurar fazer o meu papel, como todo os outros atletas vem fazendo até aqui nessa temporada. É procurar ter rendimento, contribuir para a equipe para que a gente possa fazer mais um grande jogo e possa continuar avançando dentro do Campeonato Brasileiro, que é o nosso campeonato deste fim de semana", ressaltou.

