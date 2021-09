Fernando Diniz é o novo técnico do Vasco, anuncia clube

A direção do Vasco da Gama agiu rápido e já contratou um novo treinador: Fernando Diniz é o novo comandante técnico do clube. O treinador de 47 anos chega para substituir Lisca, que pediu demissão do clube nessa quarta-feira (8). O ex-treinador do Ceará, Guto Ferreira, chegou a ser cogitado para a função, mas o nome escolhido foi o de Diniz.

O anúncio já foi feito no Twitter e site oficial do Vasco. Segundo a publicação, "Fernando Diniz chega ao Gigante do Colina com contrato válido até o final da temporada ao lado de três profissionais: os auxiliares Eduardo Zuma e Yan Razera, e o preparador físico Wagner Bertelli. Eles se juntam aos membros da comissão técnica permanente do Clube ainda nesta semana".

Carreira

Diniz é natural de Patos de Minas (MG e começou a carreira como treinador em 2008, exatamente no ano em que parou de atuar como jogador de futebol. Na área técnica, comandou Votoraty, Paulista, Botafogo, Atlético Sorocada e Guaratinguetá.

Na sequência, no Audax, apareceu no cenário nacional, levando o time ao vice-campeonato Paulista de 2016. Depois, teve oportunidade no Athletico Paranaense, Fluminense, São Paulo e, por último, Santos. Agora, dará as cartas no Gigante da Colina.

Ficha

Nome completo: Fernando Diniz Silva

Data de nascimento: 27/03/1974 (47 anos)

Local de nascimento: Patos de Minas (MG)

Clubes: Votoraty-SP (2009-2010), Paulista (2010-2011), Botafogo-SP (2011), Atlético Sorocaba-SP (2011-2012), Audax-SP (2013-2014), Guaratinguetá-SP (2014), Audax-SP (2015), Paraná-PR (2015), Audax-SP (2016), Oeste-SP (2016), Audax-SP (2017), Athletico Paranaense (2018), Fluminense (2019), São Paulo (2019-2021), Santos (2021) e VASCO DA GAMA (2021)