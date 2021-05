Fernando Diniz é o favorito para assumir o Santos; Fortaleza não avançou em contato com técnico

A diretoria do Santos busca um novo treinador e tem Fernando Diniz como favorito ao cargo. O profissional está livre no mercado desde a saída do São Paulo em fevereiro de 2021. Antes, o Fortaleza fez contato, mas as tratativas não avançaram.

A procura ocorre porque o argentino Ariel Holan pediu demissão do Peixe na última semana. O técnico tinha vínculo até 2023 e resolveu se desligar do clube após protestos da torcida.

No momento, o nome está entre os cotados para assumir o próprio Fortaleza. A cúpula tricolor trabalha com uma lista final de três opções, todos são estrangeiros e de perfil ofensivo.

Mais opções

Legenda: Guto Ferreira tem contrato com o Ceará até o fim da temporada de 2021 Foto: Thiago Gadelha / SVM

Segundo o Globo Esporte, o Santos tem mais dois nomes no radar, ambos com trajetória marcante no Ceará. O primeiro é Guto Ferreira, atual treinador do Vovô e campeão da Copa do Nordeste.

Em entrevista recente, o técnico negou contato do Peixe e ressaltou o compromisso com o Vovô. O contrato é até o fim de 2021.

A outra alternativa é Lisca, que teve duas passagens pelo Alvinegro de Porangabuçu. O comandante está no América-MG, no trabalho mais longevo dentre os participantes da próxima Série A.