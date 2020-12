Felipe Vizeu volta aos treinos no Ceará; confira balanço do DM alvinegro

O Ceará divulgou nesta terça-feira (22) o balanço do Departamento Médico do clube e informou que o atacante Felipe Vizeu e o volante William Oliveira já treinam com o grupo principal nesta manhã, ficando à disposição do técnico Guto Ferreira.

Vizeu se recuperou de lesão de grau 2 na musculatura posterior da coxa esquerda, sentida logo após marcar seu único gol pelo time no empate com o Atlético/MG, no fim de novembro.

O atacante Rick segue trabalhando o fortalecimento muscular com fisioterapeutas enquanto Gabriel Lacerda e Leandro Carvalho, com lesões musculares na coxa direita, estão em tratamento no Centro de Saúde e Performance.

O Vovô encara o Santos neste domingo (27), às 18h15, na Vila Belmiro, pela 27ª rodada do Brasileirão.