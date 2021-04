Felipe Vizeu elogia comissão técnica e ressalta evolução com a camisa do Ceará

O início de temporada de Felipe Vizeu é de muita cobrança por parte da torcida alvinegra. Foram seis jogos disputados, um gol marcado e uma assistência. Porém, para o atacante, o seu desempenho vem aumentando e a expectativa é de seguir crescendo e evoluindo com a camisa do Ceará.

“Pelo que eu tenho visto, meu desempenho vem aumentando. Eu me cobro bastante em questão de gols, mas eu sei da minha qualidade, o que eu tenho que fazer, como aconteceu na última partida, onde não fiz gol, mas dei uma assistência e isso é importante, estar ajudando a equipe, sendo com gols ou não. Venho fazendo o meu melhor, sempre crescendo e evoluindo.”

Guto Ferreira tem à disposição, para a posição de centroavante, três atletas. Cléber, Felipe Vizeu e Jael disputam uma vaga no time titular. Nas últimas duas partidas, Cléber iniciou jogando e Felipe Vizeu entrou ao decorrer dos 90 minutos. Para o camisa 40, o mais importante é fazer o melhor em prol do Ceará.

“É uma disputa bem sadia. Em todos os clubes que eu passei, sempre existiu essa disputa. Aqui não seria diferente, um clube grande e de Série A, que joga grandes competições, eu acho que tem que ser dessa forma. O grupo é muito bom, unido, está sempre tentando fazer o melhor para todos e isso não interfere muito em relação pessoal. O mais importante é sabermos que temos que fazer o melhor pro Ceará, independentemente de quem jogue.”

Ataque em alta

Dono do segundo melhor ataque da Copa do Nordeste, com 11 gols, atrás apenas do Bahia, com 14, o ataque do Ceará vive uma fase artilheira. Dos gols marcados pela equipe na competição, sete saíram dos pés dos atacantes do Vovô: Saulo Mineiro (3x), Vitor Jacaré (1x), Jael (1x), Felipe Vizeu (1x) e Cléber (1x). Para Vizeu, o resultado mostra o trabalho do grupo.

“Isso é importante, vem mostrando o nosso trabalho, o abraço que o grupo tem. A gente vem trabalhando muito essa questão de finalização, independente de errarmos o gol ou não, isso faz parte do futebol, mas sabemos que o mais importante é estarmos treinando, trabalhando, pois quando chegar a hora, as coisas vão acontecendo com maior naturalidade.”

O atacante aproveitou, ainda, para parabenizar o trabalho desenvolvido pela comissão técnica.

“Tenho que parabenizar o trabalho que o Guto, o Alexandre, o André passam. Sempre vem dando esses trabalhos de finalização para a gente. Por conta disso, neste início de temporada, a gente vem conseguindo ter essa variedade de atacantes fazendo gol.”