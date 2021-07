Felipe sobre permanência no Fortaleza: "quero conquistar mais pelo clube"

O volante Felipe recusou proposta do Al Fayha, da Arábia Saudita, no último dia 20, permanecendo no Fortaleza. No clube desde 2015, com mais de 200 jogos pelo Leão, preferiu permanecer no clube por uma escolha familiar (sua esposa está grávida), renovando seus objetivos no clube.

Felipe Volante do Fortaleza Eu conversei com minha família, com minha esposa, que está grávida, achei no momento que era melhor segurar, ficar no Fortaleza. Pelo momento que estamos vivendo, quero conquistar mais coisas pelo Fortaleza este ano e se Deus quiser vai dar tudo certo.

Renovado

De contrato renovado com o Tricolor de Aço até 2023, Felipe vive um grande momento, titular do meio-campo. Ele faz dupla de volante com Ederson e espera que a fase boa se mantenha.

"O time está bem encaixado e temos que dar continuidade, com essa pegada forte", disse ele.

Sobre o duelo da Copa do Brasil com o CRB , na quinta-feira (29), no Castelão, pelo jogo de ida das oitavas, Felipe quer o Fortaleza jogando com a mesma postura adotada na Série A. No Brasileirão, o Leão é o 3º colocado com 27 pontos em 13 rodadas.

"Temos que jogar na mesma forma para conquistarmos um bom resultado. Serão 180 minutos de um confronto difícil".

Confira a entrevista de Felipe