Felipe Silva, do Ceará, é aguardado pela Chapecoense para exames médicos

O meia Felipe Silva, do Ceará, é aguardado em Chapecó nesta segunda-feira (14) para realização de exames médicos pela Chapecoense. O clube alviverde entrou em contato com o Vovô e busca um reforço para a Série A do Brasileiro sob comando de Jair Ventura. A informação foi publicada inicialmente pelo ge.

Vale ressaltar que a próxima partida do Vovô é contra a Chape, fora de casa. Assim, há expectativa de contato entre as diretorias para debater o futuro do jogador, com contrato até o fim de 2021.

No atual elenco, Felipe não é uma das principais opções do setor para o técnico Guto Ferreira. Segundo último boletim do Centro de Saúde e Performance (CESP), estava em transição, já realizando trabalho em campo.

Passagem pelo Ceará

Revelado pelo Palmeiras, o jogador chegou ao Ceará em 2016. À época, disputou 40 partidas e marcou cinco gols, sendo um dos destaques da equipe na Série B. Após dois anos defendendo o Sanfrecce Hiroshima, do Japão, retornou ao Vovô em 2019. Nas últimas três temporadas, realizou 74 partidas e anotou 11 tentos.

Com uma sequência de lesões, perdeu espaço no elenco principal alvinegro e integrou a equipe de transição em partidas do Campeonato Cearense 2021. A última vez que esteve em campo foi contra o Icasa, na vitória por 1 a 0, em 11 de maio.