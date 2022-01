Felipe Ribeiro rescinde contrato com Fortaleza Basquete Cearense para jogar na Itália

Depois de 10 anos no Fortaleza Basquete Cearense, anteriormente só Basquete Cearense), o pivô Felipe Ribeiro se despediu nesta quarta-feira (25) da equipe. O jogador de 43 anos rescindiu o contrato com a equipe cearense e vai atuar em um novo clube italiano. Nas redes sociais, Felipe agradeceu pelos 10 anos de história com a equipe. "Os planos de Deus são maiores do que a gente espera!!! Muito obrigado aos meus treinadores, fisioterapeutas, diretores, companheiros de equipe, patrocinadores e apoiadores, sem vocês nada seria possível. Meu agradecimento especial vai a todos torcedores, que em 10 anos me fizeram sentir em casa, quero ficar no coração de cada um de vocês, seja por uma cesta, um rebote, uma vitória ou uma ação social! Fortaleza sempre será minha casa. Obrigado aos meus amigos cearenses, levo cada um de vocês dentro do meu coração. Acredite sempre nos seus sonhos, lute por eles e seja sempre comandante da sua vida, porque a sorte segue a coragem!" publicou nas redes sociais.

Na equipe desde 2012, Felipe Ribeiro é um dos ídolos na história e acumulou boas temporadas desde que chegou no time. O pivô se firmou como líder na caminhada da primeira equipe do Nordeste na história do NBB, que chegou até as oitavas da competição em 2019. Nesta temporada, Felipe marcou 15 pontos, deu três assistências e 18 rebotes.