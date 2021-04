Felipe Neto critica Marcelo Chamusca após eliminação do Botafogo: “é uma vergonha”

O Botafogo foi eliminado da Copa do Brasil após disputa de pênaltis com o ABC. A equipe estava perdendo, conseguiu o empate nos acréscimos, mas não avançou à 3ª fase nesta quarta-feira (14). Nas redes sociais, o influenciador e ex-patrocinador do clube, Felipe Neto, criticou o técnico Marcelo Chamusca.

“Marcelo Chamusca é uma vergonha. E agora o clube terá que demitir essa vergonha e ficar o ano inteiro com um elenco montado por esse sujeito. Cheio de pernas de pau inacreditáveis! Prometeram profissionalismo e nos entregaram vexame, amadorismo, Rafael Carioca e Luiz Otávio", desabafou.

O treinador, com passagens por Ceará e Fortaleza, está no clube desde o início da temporada de 2021. Além da eliminação, soma três vitórias em 11 partidas e está em 5º no Campeonato Carioca.

A próxima partida é sábado (17) contra o Fluminense. O duelo ocorre às 16h, no Maracanã. O Botafogo precisa do resultado positivo para seguir com chances de avançar ao mata-mata.