O volante Felipe Melo não terá contrato renovado com o Palmeiras. A decisão foi divulgada nesta quinta-feira (8) pelo presidente do clube alviverde, Maurício Galiotte, que tratou o assunto como resolvido. O atleta tem vínculo até dezembro de 2021.

A diretoria do Palmeiras decidiu abrir mão do veterano volante, por ter alternativas a serem oferecidos ao técnico Abel Ferreira. O meio-campista Matheus Fernandes, de 23 anos, é avaliado pela cúpula como um reforço técnico importante. A informação é do ge.globo.

O fim do ciclo de Felipe Melo, no entanto, não foi uma decisão exclusiva de Maurício Galiotte. O mandatário palmeirense se reuniu com a diretoria de futebol e comissão técnica para decidirem, em conjunto, a continuação do volante. A maioria optou pelo término do vínculo em dezembro.

No elenco, Abel Ferreira tem à disposição cinco atletas: Danilo, Danilo Barbosa, Gabriel Menino, Patrick de Paula e Zé Rafael. O último da lista renovou contrato com o Palmeiras, recentemente, até o fim de 2024.

A utilização da base palmeirense também pesou para a decisão de não renovar com Felipe Melo. Dos cinco atletas disponíveis para a posição, três são formados na Academia de Futebol do Palmeiras.

Carreira de Felipe Melo

Felipe Melo chegou ao Palmeiras em 2017 como uma das principais contratações da temporada. Pelo clube paulista, o volante soma 205 partidas, tendo anotado 12 gols, além de ter conquistado quatro títulos: Campeonato Brasileiro Série A (2018), Campeonato Paulista (2020), Libertadores da América (2020) e Copa do Brasil (2020).

Além de vestir a camisa palmeirense, Felipe Melo tem passagens por Flamengo, Cruzeiro e Grêmio, no Brasil, e Fiorentina, Juventus, Galatasaray e Internazionale, na europa.

Quero receber conteúdos exclusivos de esporte