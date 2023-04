Felipe Jonatan rompe ligamentos do joelho e só deve voltar a jogar no Santos em 2024

O entorse no joelho esquerdo sofrido nos minutos iniciais do jogo contra o Audax Italiano, pela Copa Sul-Americana, foi mais grave que o previsto e o lateral-esquerdo Felipe Jonatan não deve mais defender o Santos em 2023. Ele rompeu os ligamentos e terá de passar por cirurgia.



Em um lance que parecia normal, o lateral foi ao chão lamentando muitas dores na Vila Belmiro com menos de 15 minutos. Após algum tempo de atendimento, o jogador precisou sair do campo no carro maca. O semblante, contudo, estava sereno e a expectativa era de que fosse somente uma contusão simples.



Exames

Mas exames feitos nesta sexta-feira acusaram o pior. "Após exames de imagem realizados nesta sexta-feira, o lateral-esquerdo Felipe Jonatan teve constatada a ruptura total do ligamento cruzado anterior (LCA) do joelho esquerdo. O atleta passará por cirurgia nos próximos dias", informou o clube.



O tempo de recuperação para esse tipo de lesão é até de oito meses e dificilmente Felipe Jonatan conseguiria voltar a campo ainda em 2023. Substituto do jogador na Vila Belmiro, o jovem Lucas Pires é quem deve herdar a vaga pois a diretoria já adiantou não ter recursos para contratações.



Momento no Santos

Depois de perder a posição na reta final de 2022, Felipe Jonatan ganhou voto de confiança com a chegada de Odair Hellmann e se firmou na vaga. A confiança do técnico em seu trabalho era tão grande que o comandante até pediu para não aceitar ofertar para defender o Cruzeiro.