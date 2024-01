Felipe Jonatan admite propostas de Fortaleza e Grêmio e revela 'falta de carinho' do Santos

De volta ao Santos, após ser desfalque por dez meses por causa de uma grave lesão no joelho esquerdo, o lateral Felipe Jonatan foi titular na vitória sobre o Botafogo, por 1 a 0, neste sábado, na Arena NicNet, pela primeira rodada do Paulistão.

Depois do duelo, o jogador revelou ter recebido propostas para defender outras equipes do futebol brasileiro e revelou ter faltado carinho durante sua passagem pela equipe praiana, sem esclarecer se é por parte da torcida ou dos próprios funcionários.



"Chegaram as propostas, mas foram rejeitadas pela diretoria. Sempre estive feliz aqui no Santos. Sempre me dediquei, tive erros e acertos. Infelizmente, não conquistamos alguns campeonatos. Se a gente tivesse vencido a Libertadores de 2020 e o Brasileiro de 2019, eu teria um carinho melhor aqui dentro. Estaria na história do clube, mas estou feliz. Tenho 25 anos, é normal que cheguem propostas, mas deixo nas mãos da diretoria e dos meus empresários", disse, ainda em Ribeirão Preto, ao "De olho no Peixe".

Estreia com Vitória

Apesar do desabafo, Felipe Jonatan comemorou a vitória e espera por uma ‘batalha’ no próximo compromisso da equipe no Paulistão, diante da Ponte Preta, nesta quinta-feira, às 19h30, na Vila Belmiro.



"Vitória importante, início de Campeonato, a gente sabe o quanto difícil é jogar aqui, jogar o Paulistão. Então, para quem teve somente 12 treinamentos durante a pré-temporada, acho que foi importante esse início com vitória. Quinta-feira já tem outra batalha, que é contra a Ponte Preta, e vamos buscar evoluir a cada dia", afirmou.



Iniciando sua sexta temporada com a camisa do Santos, Felipe Jonatan já tem 198 jogos com a camisa alvinegra e seis gols marcados. Ele foi um dos destaques no vice-campeonato da Libertadores, perdendo a decisão para o Palmeiras.