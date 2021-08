Felipe Facincani aparece sem camisa em transmissão da ESPN; veja vídeo

O comentarista Felipe Facincani, da ESPN Brasil, apareceu sem camisa durante transmissão ao vivo na noite desta quarta-feira (25). A imagem do jornalista vazou durante a edição do "SportsCenter".

O canal exibia a cobertura do pré-jogo entre São Paulo e Fortaleza pelas quartas de final da Copa do Brasil, quando o repórter Eduardo de Menezes chama o link com o repórter Gustavo Berton, em Porto Alegre, para falar do outro jogo da noite, entre Grêmio e Flamengo.

Assista o momento em que Facincani surge no vídeo:

Assim que o jornalista começa a falar, a transmissão corta a imagem e exibe, por engano, Facincani desprevenido, em casa, numa imagem dividida com outro comentarista. O vídeo repercutiu nas redes sociais.

"Olha o cara, pelado! Olha só, cara... Tarzan", brinca o colega do apresentador. "Já está no ar? Não brinca, não", respondeu Facincani.

Até a publicação desta matéria, nem o comentarista, nem a ESPN se manifestaram sobre o ocorrido.

