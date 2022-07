Felipe é punido pelo STJD e desfalca Fortaleza contra o Atlético-GO

O volante Felipe, do Fortaleza, foi punido pela Terceira Comissão Disciplinar do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) em dois jogos por conta da expulsão no Clássico-Rei no dia 1º de junho, pela Série A. Na ocasião, o jogador foi advertido com cartão vermelho após empurrar o volante Richard Coelho, do Ceará.

A decisão foi por unanimidade dos votos e cabe recurso ao Pleno. Como o meio-campo recebeu um cartão vermelho e já ficou suspenso diante do Flamengo, não irá enfrentar o Atlético-GO, no domingo (17), às 18h, no estádio Antônio Accioly, em Goiânia/GO, pela 17ª rodada.

Na súmula, o árbitro Bráulio da Silva Machado (FIFA) listou o comportamento do atleta e a resistência ao deixar o jogo.

“Expulsei de forma direta, o jogador nº 15, Luís Antônio Ferreira Rodrigues, da equipe Fortaleza, por dar um tapa no rosto de seu adversário nº 25, sr. Richard Candido Coelho, no momento em que a partida estava paralisada. Informo que o jogador expulso ofereceu resistência para deixar o campo de jogo, ainda proferindo as seguintes palavras de maneira ofensiva e grosseira a minha pessoa: "tu é vagabundo, safado, vai se f*", repetidas vezes”.

Na denúncia da Procuradoria, Felipe tinha sido inserido nos artigos 254-A e 258, mas o relator do processo, o auditor Bruno Tavares, deixou a pena mais branda. “A prova de vídeo ficou clara que realmente foi um tapa meio empurrão e não consegui vislumbrar agressão física. O artigo 250 se amolda melhor ao fato. Aplico uma partida no 250 e uma partida no 258 pela reclamação”, concluiu.

Gastón Liendo é absolvido

Legenda: O argentino Gastón Liendo é um dos auxiliares técnicos do Fortaleza Foto: Leonardo Moreira / Fortaleza

Auxiliar técnico do Fortaleza, Gastón Liendo também foi julgado pelo STJD e terminou absolvido. No Clássico-Rei, o profissional foi expulso por reclamar com a arbitragem, seguindo listou a súmula.

“Expulsei de forma direta o Sr. Gaston Ricardo Liendo, auxiliar técnico da equipe Fortaleza, por deixar a área técnica e puxar meu braço de forma grosseira, no momento em que eu estava retornando ao campo de jogo após uma revisão. O mesmo deixou as imediações do campo de jogo sem oferecer resistência”.

O assistente tinha sido inserido no artigo 258, inciso II, que foi retirado pelo relator. “Não vi desrespeito. Ele segurou o braço do árbitro na tentativa de chamar a atenção do árbitro numa grande confusão que se formou. Não vejo infração e absolvo”, apontou o auditor Bruno Tavares.

