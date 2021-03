Felipe Alves, Yago Pikachu e Romarinho ficam fora da relação contra o 4 de julho

Com o técnico Enderson Moreira pressionado, o Fortaleza entra em campo neste sábado (27) para enfrentar o 4 de Julho, pela 6ª rodada da Copa do Nordeste, às 15h45min. Uma hora antes do início do duelo, a divulgação da escalação gerou surpresas (veja escalação abaixo). O goleiro Felipe Alves, o lateral-direito Yago Pikachu e o atacante Romarinho sequer foram relacionados pelo treinador para o duelo e não houve, do clube, explicação sobre a situação dos jogadores.

O departamento de comunicação do clube foi questionado sobre o motivo da ausência dos atletas, e a resposta foi: "não temos informações específicas sobre jogadores não relacionados". Certo é que o motivo das ausências não é por nenhuma lesão, tendo em vista que o clube divulgou boletim do Departamento Médico.

As situações explicadas foram do lateral-direito Tinga (segue em tratamento de estiramento muscular grau 1 na região posterior da coxa esquerda) e do atacante Tiago Orobó (tratamento de Pubalgia).

Legenda: Yago Pikachu foi de titular a não relacionado no Fortaleza Foto: Kid Jr.

A ausência dos três jogadores é considerável, tendo em vista que Felipe Alves é titular absoluto na meta Tricolor, Yago Pikachu foi uma das principais contratações do clube para a temporada e titular no último jogo, contra o Santa Cruz, e o atacante Romarinho foi titular absoluto também nas últimas duas temporadas.

Além deles, o volante Felipe, outro jogador importantíssimo, também ficou de fora da relação, mesmo já recuperado de lesão e treinando normalmente há mais de 15 dias.

Vale lembrar que o duelo contra o time piauiense é fundamental para o Fortaleza, que possui 8 pontos, está na 3ª colocação do Grupo B do Nordestão e pode ficar em situações distintas nesta rodada, com possibilidades tanto de assumir a liderança da chave como até mesmo de terminar a 6ª rodada fora do G-4, dependendo dos resultados de concorrentes diretos.