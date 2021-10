Felipe Alves relata dificuldade do 2° turno da Série A e admite "pressão" por vitória no Fortaleza

Em oscilação na Série A do Campeonato Brasileiro, o Fortaleza soma apenas duas vitórias, além de quatro derrotas na últimas seis partidas. Questionado sobre o momento da equipe tricolor na competição, o goleiro Felipe Alves relatou a dificuldade do 2° turno do certame e destacou a atenção como fator fundamental para recuperar os pontos perdidos neste início de returno.

"O segundo turno do Campeonato Brasileiro é sempre mais difícil que o primeiro. Não é porque o primeiro foi muito bom, que o segundo tende a ser também. Ganhar e perder faz parte. As equipes que estão embaixo na tabela, estão fazendo de tudo para sair da zona, para poder ocupar a posição de quem está acima na tabela. A parte debaixo está muito mais disputada do que a parte de cima. O futebol não tem lógica, não tem muito segredo, e sabemos que é difícil o tempo todo. Devemos estar atentos a isso para buscar recuperar os pontos perdidos."

Adversário do Fortaleza nesta quarta-feira (13), o Grêmio vive um momento difícil na competição. Vice-lanterna da Série A, com apenas 23 pontos, a equipe não terá à disposição sete jogadores (entre lesões e suspensões), além do técnico Luiz Felipe Scolari (Felipão) que foi demitido na madrugada desta segunda-feira. Para o goleiro Felipe Alves, no entanto, a pressão não é apenas nos gaúchos, mas também nos cearenses que ainda não venceram em casa sob os olhares dos torcedores.

"A pressão é em todos os jogos, o tempo todo, não apenas para o Grêmio, mas para a gente também. Fazem três jogos que não vencemos em casa. É pressão para eles, que estão na zona, e para nós, que ainda não vencemos desde que retornou o torcedor. Esse é o Campeonato Brasileiro, não tem para onde correr. Você tem que resolver o problema quarta e domingo e vencer na quarta e no domingo. Essa é a sequência que temos, é o futebol, é o segundo turno. O Campeonato Brasileiro é isso, você tem que dar o seu melhor todos os dias, todos os jogos, e fazer vale a pena a superioridade e ter calma, tranquilidade, que as vitórias vão estar acontecendo."

Assista à coletiva na íntegra

O duelo contra o Grêmio ocorre nesta quarta-feira (13), às 20h30 (horário de Brasília), na Arena Castelão. O duelo, válido pela 26ª rodada da Série A, será transmitido ao vivo pelo Premiere e Rádio Verdes Mares, com o Diário do Nordeste acompanhando em tempo real.