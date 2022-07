Felipe Alves está a caminho do São Paulo; Fortaleza negocia valor da venda

O goleiro Felipe Alves está a caminho do São Paulo. O Diário do Nordeste apurou que o Fortaleza e o time paulista negociam a venda do atleta e trabalham para acertar o valor. O contrato do jogador com o time paulista será até 31 de dezembro de 2023.

O jogador foi emprestado ao Juventude em fevereiro com fim do acerto no fim deste ano. O jogador não era utilizado com frequência e também sofreu com lesões no clube gaúcho.

Felipe Alves trabalhou com Rogério Ceni no tricolor do Pici, e joga bem com os pés. Essa característica agrada ao treinador. O atleta não teria grande custo aos cofres do time paulista, além de não haver restrição para atuação no Brasileiro.

O São Paulo procurava substituto para Jandrei. O goleiro titular sofreu um trauma nas costas e é desfalque da equipe nas disputas da Copa do Brasil, Sul-Americana e Brasileirão. O clube paulista também tentou a ida do goleiro Richard, do Ceará, mas o Alvinegro recusou a oferta.

