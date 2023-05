Felipe Alves é reintegrado aos treinos no São Paulo após se desculpar com Dorival Júnior e jogadores

Goleiro do São Paulo, Felipe Alves se desculpou com o técnico Dorival Júnior e com os colegas de equipe. O jogador havia sido afastado dos treinamentos com o grupo por atos considerados de indisciplina. A informação é do GE.

O jogador foi reintegrado ao elenco após reconhecer os erros e explicar para o grupo (demais atletas e comissão técnica) os motivos de não ter viajado para Fortaleza e de deixar o Morumbi em um jogo que não seria relacionado.

Felipe Alves estava treinando separado do grupo há duas semanas, após os atos que desagradaram o técnico. Após se desculpar e esclarecer que houve uma falha de comunicação e o intuito não era confrontar Dorival, o goleiro volta a integrar o grupo com Rafael, Leandro, Young e Jandrei, que está lesionado.

MOTIVOS QUE AFASTARAM FELIPE ALVES DOS TREINAMENTOS

A primeira é que Felipe não quis participar do aquecimento com os demais colegas de posição em um jogo depois de saber que sequer ficaria no banco de reservas. O jogador alegou que a esposa passava por problema de saúde e, sabendo que não seria relacionado, deixou o Morumbi antes.

Outra situação revelada pelo GE é que, num treino no CT da Barra Funda, o goleiro deixou de pular e bolas que achava fáceis. Alves afirmou que teria sido orientado a pegar leve no treino, pois Jandrei estava lesionado e ele precisava ser poupado também. Isso irritou bastante Dorival Júnior e companheiros de equipe.

O técnico do São Paulo queria que Felipe viajasse para Fortaleza. O goleiro não poderia atuar por pertencer ao Leão do Pici, mas a vontade de Dorival é que o jogador participasse dos treinamentos no dia seguinte ao jogo. Felipe Alves se recusou e disse que supôs que não viajaria pela questão contratual e foi acompanhar a esposa em uma cirurgia.