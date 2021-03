Felipe Alves: "É muito importante ganhar o 1º Clássico-Rei do ano"

Neste sábado no Castelão às 16 horas, Fortaleza e Ceará fazem o 1º Clássico-Rei do ano, em jogo válido pela 1ª Fase da Copa do Nordeste. E o goleiro do Tricolor de Aço, Felipe Alves, destaca que vencer o 1º Classico-Rei do ano dá moral e confiança, com o grupo buscando sair na frente nesta disputa particular com o rival Ceará.

"As duas equipes virão com força máxima no 1º Clássico do ano e sabemos o quanto é importante ganhar o primeiro. Dá moral e confiança para a sequência de jogos, para as competições. E vale a liderança do Campeonato. Será importante para os dois lados. Vamos fazer de tudo para sair com essa vantagem".

Sobre o jogo, Felipe acredita que os dois times se conhecem demais, apesar das caras novas em ambas equipes e que se atuarem pelo Fortaleza, ele confia na qualidade dos companheiros.

"São duas equipes que se conhecem, que se enfrentam bastante, que se reformularam, evoluíram. Todos querem ganhar e a gente sabe que não tem favorito. Acredito que quando se chega em um clube, estrear em um Clássico é melhor do que qualquer outra partida, pois a motivação é maior e o jogador quer logo deixar o seu cartão de visita. Todos foram muito bem recebidos no Fortaleza, tem qualidade se entrar vão procurar fazer o melhor".

Críticas

Quanto as críticas da torcida ao trabalho do técnico Enderson Moreira e as oscilações da equipe, Felipe Alves acredita que o time vá evoluir, mesmo que já esteja conseguindo resultados.

"A crítica é muito relativa, individual e o torcedor está no direito dele. São 4 jogos, com 3 vitorias, um empate e 1 gol sofrido. Sofremos uma reformulacao, estamos nos adaptando a uma nova metodologia e leva-se um tempo. Tem todo um processo. Se não estamos jogando com a performance que o torcedor espera, a gente está trabalhando para evoluir e que o Fortaleza possa jogar cada vez melhor".

Assista a entrevista de Felipe Alves