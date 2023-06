Felipão tem três desfalques para escalar o Atlético-MG contra o Fortaleza; veja provável escalação

O técnico do Atlético-MG, Felipão, deve ter pelo menos três desfalques para enfrentar o Fortaleza na Arena Castelão. A partida ocorre neste sábado (24), às 18h30, pela 12ª rodada da Série A do Brasileirão 2023, a primeira divisão do Campeonato Brasileiro.

O zagueiro uruguaio Mauricio Lemos, o volante Allan e o atacante Pedrinho estão em tratamento no Departamento Médico e não estão à disposição de Luiz Felipe Scolari para a partida deste sábado. Será a segunda partida de Felipão à frente do Galo.

A expectativa é que o experiente treinador gaúcho leve ao gramado da Arena Castelão um time semelhante ao que empatou em 1 a 1 com o Fluminense na última quarta-feira (21) em Volta Redonda (RJ), pela 11ª rodada do Brasileirão.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO ATLÉTICO-MG

Apesar da possibilidade de poupar alguns atletas, a escalação do Atlético-MG contra o Fortaleza deve ser: Everson; Mariano, Bruno Fuchs (Réver), Jemerson e Guilherme Arana; Battaglia, Zaracho e Hyoran; Pavón, Paulinho e Hulk.

Fortaleza e Atlético-MG entram em campo neste sábado (24), às 18h30 de Brasília, na Arena Castelão, para disputar a 12ª rodada da Série A do Brasileirão 2023. O Leão é o décimo colocado, com 17 pontos, enquanto o Galo ocupa a quinta posição, com 19 pontos.

