Felipão é o novo técnico do Atlético-MG

Luiz Felipe Scolari é o novo técnico do Atlético-MG. O técnico de 74 anos, assume a vaga de Eduardo Coudet, que deixou o clube esta semana.

Segundo o GE, o pentacampeão mundial com a Seleção Brasileira acerto com o Galo até 2024. Ele já deixou o Athletico-PR, cargo no qual ocupava o cargo de diretor técnico.

Português era o 'Plano A'

O preferido do Galo para ocupar o cargo era o português Bruno Lage, mas ele preferiu ficar na Europa.

Ainda que Felipão tenha declarado recentemente que não treinaria nenhuma equipe brasileira, ele decidiu mudar de ideia pelo desgaste no cargo do time paranaense.

O Galo estava sem treinador desde o último domingo, quando anunciou a saída de Coudet. O argentino se despediu do elenco ainda no vestiário após o empate contra o Bragantino, no sábado e as duas partes precisaram negociar uma rescisão amigável para evitar problemas jurídicos.

Desafios

Felipão deve estrear na próxima quarta-feira (21) contra o Fluminense, pela 11ª rodada do Brasileiro. O jogo será no estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda, às 21h30 (de Brasília).

Pela Libertadores, o Atlético precisa ainda confirmar a classificação às oitavas de final, em jogo no dia 27, contra o Libertad, no Paraguai.