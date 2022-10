Felipão comemora empate do Athletico e diz: 'maior dificuldade foi a qualidade do Fortaleza'

Após o empate do Athletico-PR com o Fortaleza, Luiz Felipe Scolari ressaltou mais uma vez a força do time comandado por Vojvoda. O técnico do Furacão comemorou o resultado diante do Tricolor do Pici. Ele considerou a equipe cearense o adversário mais difícil desde que o time conquistou vaga na final da Libertadores.

“Todas as equipes nesta fase jogam de uma forma espetacular, buscando um ponto. Um ponto nessa situação de jogo é ótimo. A equipe do Fortaleza, se não me engano, nesse 2º turno, tem a terceira melhor pontuação da tabela. Sabe-se que é uma equipe muito boa, trabalhada, organizada. Seu treinador é excelente, sua equipe é excelente. Nós já vínhamos falando isso não agora, mas falávamos quando eles estavam no final do 1º turno, em penúltimo ou último lugar. Então, estamos contentes pelo que a equipe demonstrou hoje”, avaliou Felipão.

Na entrevista antes do jogo, o técnico do Athletico já havia comentado que a partida seria difícil. O Fortaleza abriu o placar ainda no 1º tempo. O Furacão empatou no fim do 2º tempo com Pablo. Campeão mundial com a seleção (2002) e atual finalista da Libertadores, Felipão fala das dificuldades na partida contra o Leão.

"A maior dificuldade foi a qualidade do Fortaleza. Eles são bons, eles têm um sentido de equipe muito bom. Eles têm uma organização defensiva e ofensiva muito boas. Eles têm muito bons jogadores. Eles têm no seu grupo de trabalho jogadores que jogariam em qualquer equipe. Eles jogam bem. Eles sabem disso, nós sabemos. É uma equipe que nós enfrentamos dificuldades pela qualidade deles também. Eles enfrentaram dificuldades hoje também pela determinação, vontade de chegarmos a um empate, uma vitória. E por tudo aquilo que é uma equipe como o Fortaleza e como o Atlético-PR”, avaliou o treinador.

Felipão avaliou o Fortaleza como adversário mais difícil desde que o Athletico conseguiu vaga para a Libertadores. O time empatou com Avaí e Cuiabá, perdeu para o Santos, venceu o Juventude e chegou a nova igualdade com o Tricolor do Pici.

“Eu concordo. Comemoro (o ponto). Nós devemos respeitar os adversários todos. Tem alguns que tem melhor qualidade do que outros. E quando a gente muitas vezes empata com equipes que a gente é razoavemente ou minimamente superior àquela equipe, a gente lamenta pelo empate e tudo o mais. Mas hoje nao tenho o que lamentar. Eu sim acho que tem que valorizar os jogadores de hoje. Eles se dedicaram e fizeram o possível para conseguir o empate. Essa equipe do Fortaleza é muito boa. Vocês estão vendo uma equipe de dois anos que tem qualidade e nós sabemos que com essa qualidade nós não conseguimos superá-los. Nem lá e nem aqui. Eles lá não nos venceram e nem nós aqui. A gente não é a seleção do mundo, nós temos as nossas limitações e dentro dessas limitações, nós chegamos a final da Libertadores. Será que a torcida entende isso?”

Pelo Campeonato Brasileiro, o Athletico volta a campo no próximo sábado (8), às 21h (de Brasília), contra o Corinthians. Já o Fortaleza recebe o Avaí no domingo (9), às 16h, na Arena Castelão.

VEJA ENTREVISTA COMPLETA:

