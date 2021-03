Federação Paulista de Futebol anuncia paralisação do estadual até 30 de março; veja mais

Após suspender a rodada do final de semana, a Federação Paulista de Futebol (FPF) se reuniu nesta segunda-feira (22) com os 16 clubes participantes do Campeonato Paulista e, em consenso, decidiram pela paralisação do estadual até o dia 30 de março, quando encerra a fase roxa do decreto governamental no estado.

Em nota divulgada na manhã desta segunda-feira, a entidade afirma que estudou a realidade do calendário dos clubes e garantiu o término da competição na data prevista, em 23 de maio.

“A FPF estudou a realidade de calendário dos clubes e apresentou aos participantes. Todos estão de acordo que serão necessários esforços para adequar o agendamento dos jogos.”

A federação reafirmou que, por meio dos departamentos de comunicação e marketing, irão intensificar as campanhas de higiene, isolamento social e vacinação.

“A FPF e os clubesse reunirão com o propósito de intensificar as campanhas relativas aos cuidados de higiene, isolamento social e vacinação, visando amplificar as informações sobre medidas sanitárias de combate à pandemia."

Confira nota na íntegra:

A Federação Paulista de Futebol, os 16 clubes do Paulistão Sicredi, os Sindicatos dos Atletas, dos Árbitros e dos Treinadores se reuniram virtualmente nesta segunda-feira. Abaixo, as deliberações deste encontro:



- A Federação Paulista de Futebol e os 16 clubes decidiram por unanimidade suspender a realização das rodadas do período de Fase Emergencial no Estado de São Paulo, especificamente das rodadas 5, 6 e 7 da competição, cujos jogos serão reagendados e publicados em momento oportuno;



- Diante dessas suspensões, a FPF estudou a realidade de calendário dos clubes e apresentou aos participantes. Todos estão de acordo que serão necessários esforços para adequar o agendamento dos jogos;



- O Comitê Médico da FPF, composto por profissionais da federação e dos clubes, reitera a segurança do protocolo de saúde elaborado e aprovado por todos os órgãos competentes;



- A FPF e os clubes, por meio de seus departamentos de Comunicação e Marketing, se reunirão com o propósito de intensificar as campanhas relativas aos cuidados de higiene, isolamento social e vacinação, visando amplificar as informações sobre medidas sanitárias de combate à pandemia;



- Por fim, a FPF e todos os clubes participantes reiteram publicamente que o Paulistão Sicredi será retomado a partir do dia 31/3 e o término da competição acontecerá na data prevista, 23 de maio.

