Federação de Futebol do Rio de Janeiro rompe contrato com Flow Sport Club após defesa ao nazismo

A Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj) anunciou, nesta terça-feira (8), o fim da parceria com o canal de streaming Flow Sport Club para transmissão de partidas do Campeonato Carioca. A decisão ocorreu após um integrante do projeto, através de um debate em um podcast, defender a existência de um partida nazista no Brasil.

Em nota, a Ferj afirmou que é “defensora da igualdade, do respeito e contrária a qualquer tipo de preconceito”. A entidade também justificou a medida por conta de “apologia ao nazismo, regime cujos crimes contra a humanidade até os dias de hoje causam horror a qualquer um que preze pela vida".

Com a repercussão negativa da declaração, outras marcas ligadas ao Flow Sport Club também se posicionaram contrárias à permanência de parcerias, como a empresa de material esportivo Puma.

Entenda a declaração

O youtuber e apresentador do Flow Podcast, Bruno Aiub, conhecido como Monark, causou revolta na internet ao defender, no episódio que foi ao ar nessa segunda-feira (7), a existência de um partido nazista que fosse reconhecido por lei no Brasil.

Durante entrevista com os deputados federais Kim Kataguiri (Podemos) e Tabata Amaral (PSB), Monark ainda fez incitações preconceituosas contra judeus e opinou sobre partidos de esquerda e direita.

"A esquerda radical tem muito mais espaço que a direita radical, na minha opinião. As duas tinham que ter espaço, na minha opinião [...] Eu acho que o nazista tinha que ter o partido nazista reconhecido pela lei", declarou.

Nesta terça (8), Monark usou as redes sociais para explicar que as declarações realizadas no episódio e pedir desculpa. O podcaster ainda pede compreensão ao argumento durante debate sobre comunismo e nazismo. "O comunismo matou muita gente. Então é uma ideologia que também teve problemas e, mesmo assim, a gente tem partido comunista e é plenamente aceito," afirmou.

