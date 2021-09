Federação Cearense de Tênis e Beach Tennis promove seletiva para Copa das Federações

Mulheres e homens estão convidados a participar de uma seletiva promovida pela Federação Cearense de Tênis e Beach Tennis, com vistas à participação na Copa das Federações. A seletiva, que ocorre em Fortaleza, começou nessa sexta-feira (17) e segue até domingo (19).

As vagas para representar a Seleção Cearense de Beach Tennis estão distribuídas nas categorias C/B/A, sub 14, 40+, 50+ e PRO. O desempenho dos atletas pode ser acompanhado pelo site do evento, com detalhes sobre chaveamento, regulamento, horários e perfil dos atletas. As disputas acontecem no Seeds Beach Tennis, no Eusébio.

Segundo a organização do evento, "beach tennis é a modalidade que mais cresce no Brasil e Fortaleza é a capital com maior número de praticantes". Nomes como Marília Câmara e Márcio Petroni, cita a federação, já conquistaram títulos relevantes para o Ceará, e reforçam o crescimento do esporte ao longo dos 12 anos de prática na cidade.

Copa das Federações

Prevista para ocorrer entre 30 de outubro e 2 de novembro, a Copa das Federações reúne todas as entidades de Beach Tennis do Brasil, em um campeonato fixo no calendário da Confederação. Neste ano a competição retorna para Biguaçu, em Santa Catarina.

