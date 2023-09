Federação Boliviana de Futebol aguarda resposta da Conmebol para anular campeonato por manipulação

A Federação Boliviana de Futebol (FBF) pedirá à Conmebol aprovação para cancelar o campeonato da primeira divisão, devido a uma suposta manipulação de resultados, subornos e apostas ilegais. O anúncio foi feito nesta terça-feira (5) pelo presidente Fernando Costa, que explicou que os responsáveis pelos 17 clubes concordam com "a anulação" do campeonato deste ano.

No entanto, o dirigente acrescentou que o órgão vai levar a "consulta à Conmebol" para analisar a "viabilidade do que foi aprovado". Em substituição ao campeonato de 2023, seria adotado um torneio expresso para "encerrar os últimos dias de dezembro". O torneio extraordinário atribuiria as cotas que correspondem à Bolívia para a Copa Libertadores e Sul-Americana do próximo ano.

O mesmo presidente da FBF revelou há uma semana que recebeu denúncias "de conteúdo alarmante" sobre uma "rede de corrupção" no futebol boliviano. Ele anunciou que solicitará uma reunião com a Conmebol em Assunção, no Paraguai, para apresentar as denúncias. O atual torneio é liderado pelo The Strongest com 49 pontos em 23 jogos, com o Nacional Potosí em segundo com 43 pontos.

Entre outras medidas, Costa explicou que também foi acordado que "os três membros da comissão de arbitragem sejam imediatamente demitidos". Por fim, o dirigente anunciou que solicitará o fim dos contratos do futebol boliviano com plataformas de apostas online.