FCF solicita ao Governo do Estado aumento de público nos jogos

A Federação Cearense de Futebol (FCF) solicitou ao Governador do Estado do Ceará, Camilo Santana, o aumento do percentual de público em jogos de futebol profissional. O pedido é que suba de 30% para 80% da capacidade dos estádios. O ofício foi encaminhado nesta quarta-feira (2).

O limite de 30% de público presente nos estádios respeita o Decreto Estadual Nº34.564, de 26 de fevereiro de 2022, que é válido até o próximo dia 6 de março, domingo.

Por meio de nota, a FCF destacou ainda que tem cumprido todas as obrigatoriedades do decreto sobre protocolos sanitários. Além disso, destaca a melhora do cenário da pandemia de Covid-19 no Ceará e a importância da vacinação para tornar a volta do torcedor aos estádios mais segura.

Neste mês de março, tanto o Cearense quanto o Nordestão se encaminham para a fase final. A partir daí, as competições nacionais terão início. O estado tem times nas Séries A, C e D, além de torneios continentais, como a Copa Libertadores e Sul-Americana, que estarão em fase inicial.

