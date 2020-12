FCF sobe em ranking da CBF, e Caucaia pode ganhar vaga na Série D de 2021

O Caucaia deve garantir vaga na Série D do Campeonato Brasileiro. A Raposa pode se classificar através do ranking anual de pontos das federações estaduais filiadas à CBF. Pelo desempenho em 2020, o Estado do Ceará pode ganhar mais uma vaga na 4ª divisão de 2021 e na Copa do Nordeste 2022 caso seja confirmado que a Federação Cearense de Futebol (FCF) ultrapassou Federação Pernambucana no ranking de organizações.

O resultado dos cálculos é divulgado pela entidade ao término do ano. O presidente da FCF, Mauro Carmélio, destacou que acredita que a vaga deve ser garantida. O time herdaria a oportunidade por ter terminado o Campeonato Cearense na 6ª posição.

"Aguardo posição oficial do ranking nacional da CBF, mas temos essa expectativa extraoficial. Esse ranking é divulgado oficialmente após encerramento da temporada. Temos nossos cálculos e tudo leva a crer que o trabalho de progresso da Federação nesses últimos 10 anos levará mais uma vaga ao futebol cearense", destacou.

O Caucaia tem um campanha crescente nas últimas temporadas. Em 2019 foi campeão da Fares Lopes e campeão da Série B do Campeonato Cearense. Em 2020, disputou o Estadual e a Copa do Brasil.

Guarany de Sobral e Atlético-CE são os outros dois times garantidos na Série D do Campeonato Brasileiro.