FCF divulga horário e local dos confrontos da 1ª rodada do Campeonato Cearense

A Federação Cearense de Futebol (FCF) divulgou horário e local dos confrontos da 1ª rodada do Campeonato Cearense 2023. A competição tem início no sábado (14) com Fortaleza x Iguatu, no Estádio Presidente Vargas.

O encerramento da rodada acontece no domingo (15) com Guarani de Juazeiro x Ceará, no Romeirão.

Participam do torneio 10 equipes: Atlético-CE, Barbalha, Caucaia, Ceará, Ferroviário, Fortaleza, Guarani de Juazeiro, Iguatu, Maracanã e Pacajus.

As rodadas posteriores ainda serão divulgadas pela FCF.

Veja data, horário e local da 1ª rodada do Campeonato Cearense

14/01 (sáb), às 16h (horário de Brasília) - Fortaleza x Iguatu, no Presidente Vargas

14/01 (sáb), às 18h30 (horário de Brasília) - Maracanã x Caucaia, no João Ronaldo

15/01 (dom), às 15h30 (horário de Brasília) - Atlético-CE x Pacajus, no Domingão

15/01 (dom), às 16h (horário de Brasília) - Ferroviário x Barbalha, no João Ronaldo

15/01 (dom), às 17h (horário de Brasília) - Guarani de Juazeiro x Ceará, no Romeirão

