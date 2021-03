FCF divulga data, horário e local da final do Cearense Feminino 2020 entre Ceará e Fortaleza

Nesta terça-feira (9) a Federação Cearense de Futebol (FCF) divulgou a data, horário e o local da final do Campeonato Cearense Feminino 2020. O Ceará, campeão do 1° turno, enfrenta o Fortaleza, campeão do 2° turno, no Estádio Domingão, em Horizonte, nesta quinta-feira (11), às 15h.

Atual bicampeão do estadual, as Meninas do Vozão vão em busca do seu terceiro título. As Leoas, por sua vez, tentam quebrar uma escrita e fazer história. A equipe tricolor não vence o certame desde 2010, quando conquistou seu primeiro e único título.

O vencedor receberá a taça Maria Vieira, em homenagem à presidente do Atlético-CE, única mulher a ocupar um cargo na diretoria dentre os clubes cearenses.

Legenda: Taça Maria Vieira será entregue ao time campeão do Campeonato Cearense Feminino 2020 Foto: Pedro Chaves/FCF

Ceará x Fortaleza

Data: 11/03 (quinta-feira)

Horário: 15h

Local: Estádio Domingão