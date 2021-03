Fãs de F1 vacinados ou recuperados de Covid podem comprar entradas para GP do Bahrein

Os fãs da Fórmula 1 que estiverem vacinados ou recuperados da Covid-19 poderão comprar ingresso para a acompanhar o GP do Bahrein, dia 28, a primeira etapa do Mundial de 2021. O anúncio foi feito, nesta quinta-feira, por autoridades do país do Oriente Médio.



"Estamos muito satisfeitos por poder lançar nossa venda de ingressos hoje, mais uma vez dando aos fãs a oportunidade de testemunhar o espetáculo da F1", disse o CEO do Circuito Internacional do Bahrein, Shaikh Salman bin Isa Al Khalifa. "Pedimos aos fãs qualificados que reservem seus ingressos agora para os melhores lugares possíveis para testemunhar a primeira corrida da F1 de 2021."



Os interessados na compra dos bilhetes deverão se cadastrar no aplicativo BeAware do país. Curados e vacinados deverão ter passado duas semanas da infecção e da segunda dose da vacina, respectivamente.

Protocolo



Distanciamento social, uso de máscaras e exames de saúde na entrada do circuito também fazem parte do protocolo. Todas as atividades de entretenimento com os espectadores serão realizadas ao ar livre.



"Em novembro e dezembro do ano passado tivemos a honra de receber nossos heróis da saúde como espectadores, e estamos satisfeitos desta vez estarmos abertos a um grupo maior de fãs, com ingressos disponíveis para compra para esta prestigiosa primeira corrida da temporada.", disse o CEO. "Sou grato por todo o apoio que recebemos de todo o governo no Bahrein e pela coordenação que faz do Bahrein uma F1 de sucesso todos os anos", concluiu.