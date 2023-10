Fantasia de Pikachu, Juba, batalha de torcida e bandeiras: veja invasão Tricolor em Punta Del Este

Milhares de torcedores do Fortaleza estão presentes em Maldonado (URU), onde o Tricolor do Pici enfrenta a LDU neste sábado (28) pela final da Copa Sul-Americana 2023. A torcida do Leão faz grande festa nos arredores do Estádio Domingo Burgeño Miguel, onde a partida acontece.

Mais de 30 ônibus levaram caravanas de torcedores do Fortaleza até o Uruguai. Além disso, diversos torcedores do Leão foram até o local da disputa da final de avião, além de outros que se aventuraram e foram de carro ou de moto.

Entre fantasias, batalha de torcida e bandeiras, veja uma seleção com fotos da festa da torcida do Fortaleza no Uruguai.

Legenda: Torcedor do Fortaleza fantasiado de Pikachu Foto: Beatriz Carvalho/SVM

Legenda: Torcida do Fortaleza Foto: Raísa Martins/SVM

