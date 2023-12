Familiares e amigos se despedem de Dimas Filgueiras, ídolo do Ceará

Familiares e amigos se despediram do Dimas Filgueiras, o Soldado Alvinegro, que faleceu aos 79 anos nesta sexta-feira (22). O velório do ídolo do Ceará foi aberto ao público a partir de meio-dia e contou, além de familiares, amigos e ilustres alvinegros para o último adeus.

Muitos amigos foram vestidos com a camisa do Ceará, clube com o qual Dimas viveu uma história gloriosa como jogador, técnico e dirigente.

O presidente do Conselho Deliberativo do Ceará, José Barreto Filho, lamentou a gigante perda.

"É um momento de muita tristeza, e de pesar para todos nós que fazemos o Ceará Sporting Club. Dimas se confunde com nossa história moderna. Ele é mais que um soldado. Dimas serviu o Ceará de uma forma vibrante, vitoriosa, desprendido apaixonado pelo clube, e nos levou para grandes vitórias. Ele se confundia com o próprio Ceará. Fica a gratidão, a saudade, dessa pessoa maravilhosa que eu tive a honra de conviver".

Legenda: O eterno soldado alvinegro doou uma vida ao Ceará e deixou um legado para ser eternizado na história do Alvinegro Foto: ISMAEL SOARES / SVM

Evandro Leitão, que foi presidente do Ceará, e atual presidente da Assembleia Legislativa, também esteve presente e homenageou.

"A dor da partida é sempre difícil. Dimas foi muito importante para a história do futebol cearense, do Ceará Sporting Club. No meu período do Ceará, nos meus 10 anos de Ceará, fui muito próximo. Perde o futebol, o Ceará, e nós todos estamos de luto. Esperamos que ele esteja em um plano superior e abraçado por Nosso Senhor"", disse.

O eterno 'Soldado Alvinegro'

O "Soldado Alvinegro", como é conhecido pela torcida, disputou mais de 600 jogos pelo clube, como jogador e como técnico, em 46 anos de serviços ao Vovô.

O carioca de 76 anos chegou à capital cearense em 1971 para jogar pelo Fortaleza, mas se transferiu no ano seguinte para o Ceará, clube pelo qual defendeu até 1976, quando pendurou as chuteiras. Porém, fora de campo, continuou atuando no Vovô em outras funções e, com frequência, era "convocado" para assumir o comando técnico do time de forma interina.

Além dos títulos estaduais dentro e à beira do gramado, Dimas ainda figura como o técnico com mais partidas na história do Vovô: 504 jogos (239 vitórias, 152 empates e 109 derrotas) e o único a ter conseguido duas classificações para competições internacionais (Copa Conmebol de 1995 e Copa Sul-Americana de 2011).