Família do ex-jogador Ali Daei é impedida de sair do Irã após adesão dele aos protestos no país

Na última segunda-feira, (26), as autoridades iranianas foram acusadas pelo ex-jogador de futebol Ali Daei, de desviar um voo para que sua esposa e sua filha fossem impedidas de sair do país. Daei também foi um dos iranianos que participou dos protestos que defendem os direitos das mulheres.

No Teerã o ex-jogador já havia tido as atividade de sua joalheria e de seu restaurante bloqueados no início do mês, além de ter seu passaporte confiscado pela polícia. A imprensa oficial do país confirmou que a família de Daei foi impedida de deixar o país devido a associação do ex-atleta com grupos antigovernamentais.

A família de Daei haviam embarcado em um avião para Dubai, porém, o avião fez uma escala, que não estava nos planos, em uma ilha iraniana da Kish, e as duas foram obrigadas a descer da aeronave. Segundo jogador, sua espose e sua filha não foram detidas, mas ele não teve informações sobre o que aconteceu e nem o que motivou o imprevisto.