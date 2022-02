Falsos olheiros se passam por funcionários do Fortaleza e cobram por avaliações na base

Clube formador reconhecido pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF), o Fortaleza Esporte Clube se manifestou nesta quinta-feira (24) contra as práticas adotadas por falsos olheiros que se passavam por funcionários do clube e cobravam taxas para que atletas participassem de avaliações das categorias de base.

Em contato com o Diário do Nordeste, o Tricolor do Pici confirmou que a gestão foi procurada e uma denúncia foi realizada. Em nota oficial, o Fortaleza pontuou que "todas as avaliações para as categorias de base, sejam internas ou externas, são realizadas de forma totalmente gratuitas e não há cobrança de nenhuma quantia para observações".

Para minimizar o número de ocorrências, a diretoria tricolor abriu um canal na Ouvidoria ( clique aqui ) para denúncias. Em caso de ciência ou recorrência, o clube encaminhará a esfera jurídica.